الثلاثاء ٢٨ / أبريل / ٢٠٢٠شريط الأخبار
- 18:45 28/04 النقب: الحاجة سارة الزيادنة في ذمة الله
- 17:29 28/04 إصابة شخص في حادث طرق ذاتي على مدخل بلدة كفرقرع
- 17:17 28/04 ارتفاع إصابات كورونا في لبنان تزامنا مع عودة الاحتجاجات
- 17:17 28/04 الكرملين: نواصل الاتصالات مع جميع الفرقاء في ليبيا
- 16:27 28/04 سخنين: إنهيار جدار على ثلاثة عمّال
- 16:26 28/04 عرعرة:حادث طرق بين عدة مركبات دون إصابات
- 15:26 28/04 وفاة أول صحفي في مصر بفيروس كورونا وإصابة 3 من أطفاله
- 15:26 28/04 وزير الطاقة الروسي: لا تنتظروا ارتفاع أسعار النفط قريبا
- 14:30 28/04 انخفاض لتر البنزين إلى 4.79 شيكل
- 13:01 28/04 الاشتباه بتنفيذ عملية طعن في كفار سابا
- 12:58 28/04 أم الفحم: ارتفاع عدد مصابين كورونا لـ77
- 12:05 28/04 بركة يدعو للتفاعل مع النشاطات الرقمية بمناسبة مسيرة العودة
- 12:03 28/04 الصحّة: 15 ألف فحص كورونا يجرى باليوم
- 11:19 28/04 مبادرات إبراهيم: يجب مساعدة الجامعيين العرب
الخميس ٠١ / يناير / ١٩٧٠ اكمل القراءة...
الخميس ٠١ / يناير / ١٩٧٠ اكمل القراءة...